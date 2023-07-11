Определены самые главные сладкоежки страны

Каждый четвертый житель Санкт-Петербурга и Ленобласти ест сладкое несколько раз в день. Это более чем в 1,5 раза превышает среднероссийский показатель. А число тех, кто уверенно отрицает вред сладкого, в Петербурге и городах Ленобласти и вовсе в 2 раза выше, чем в целом по стране.

Как показал опрос, 25% жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти едят сладкое каждый день. При том, что в целом по стране аналогичный ответ дали лишь 14% россиян, и даже в Москве и Московской области доля выбравших такой ответ составила только 15%. Ровно таким же – 15% – оказался и максимальный результат среди федеральных округов, если не учитывать СЗФО, на который повлияла петербургская статистика. Второе место по числу активных сладкоежек наряду с Москвой заняло Поволжье. Минимум раз в день сладкое едят 32% респондентов Санкт-Петербурга и Ленобласти. Один раз в несколько дней – 25%, раз в неделю – 12%.

При этом, если в целом в России 18% респондентов ответили, что сладости определенно вредят здоровью, то в Санкт-Петербурге и Ленобласти с таким тезисом согласны лишь 9% опрошенных, что является самым минимальным результатом в стране. 8% жителей города и области и вовсе категорично отрицают какой-либо вред сладкой жизни, тогда как в целом по стране доля таких людей едва превышает 5%.

В своих вкусовых предпочтениях жители города и области отличаются гораздо меньше. 62% из них в числе своих любимых сладостей назвали шоколад (в целом по стране его выбрали 58% респондентов). 34% проголосовали за конфеты (32% – в РФ), 32% – за торт (31% – в РФ), 27% – за сладкую выпечку (29% – в РФ). Мармелад и фрукты с большим содержанием сахара выбрали по 20% опрошенных (17% и 16%, соответственно, – в РФ).

А вот расходы жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти на сладкое вновь оказались выше среднего уровня по стране. 47% опрошенных заявили, что тратят на сладости от 1 тыс. до 3 тыс. рублей в месяц, 39% – до 1 тыс. в месяц и 15% – от 3 тыс. до 5 тыс. в месяц. Тогда как вариант до 1 тыс. рублей в месяц выбрали 49% россиян и 46% москвичей. От 1 тыс. до 3 тыс. в месяц на сладкое тратят 39% россиян и ровно столько же жителей Москвы и Московской области. Вариант от 3 тыс. до 5 тыс. рублей и вовсе выбрали лишь 8% москвичей и 10% россиян.

*Опрос проведен 26-29 июня 2023 года среди 1000 респондентов во всех регионах России в городах с населением свыше 100 тысяч человек в возрасте 18-65 лет по репрезентативной выборке.