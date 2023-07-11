Опасны ли сегодня природные радионуклиды для петрозаводчан?

В конце 90-х и начале двухтысячных годов много споров велось вокруг Заонежья, где были разведаны залежи урановых руд. «Зеленые Карелии» считали, что если начнется их разработка, то в нашем регионе резко повысится уровень радиации.

По данным Санкт-Петербургской организации «Невск-Геология», радиационный фон в целом по Петрозаводску считался повышенным. Во всяком случае, так считали ровно 20 лет назад. Основным источником потенциальной опасности является радон.

«Он образуется при реактивном распаде урана и радия, этих природных естественных радионуклидов»,

- сообщил Дмитрий Рыбаков, старший научный сотрудник Института геологии КНЦ РАН, также он возглавлял организацию «Зеленые Карелии».

Этот газ проникает на поверхность через поры, небольшие трещины в земной коре. Затем он попадает в подвалы и на первые этажи жилых домов. Поэтому при строительстве новых зданий необходимо учитывать нормы радиационной безопасности. В нашем городе большое количество старых домов, построенных без учета этих норм. В таких случаях, чтобы снять поток радиоактивного газа, нужно ликвидировать сами трещины в земной коре: «Если это небольшие трещины и не очень повышенный фон, то их можно просто заделать битумом. И эти радоновые эманации прекратятся. А если это больше, чем тонкая трещина, то необходимо использовать бетонное покрытие».

Подобные работы у нас провели в детских садах, они оказались эффективными. И все же наилучшая защита от радиоактивного излучения – находиться от источника как можно дальше. Согласно российскому законодательству, сведения о радиационном фоне должны быть доступны населению. И тем не менее информацию о том, каков он в различных районах Петрозаводска, журналистам предоставить отказались.

В Медгоре встретили участников Международного лыжероллерного пробега, который стартовал из Оулу (Финляндия). 4 июля сорок человек в возрасте от 12 до 60 лет выехали из города Оулу, который расположен в северной Финляндии, по маршруту Оулу-Карелия-Архангельск-Коми. И вот уже двое суток они скользили на роликах по одному из самых важных транспортных коридоров России.

«Мы проезжаем всю эту дистанцию на роликовых коньках, - сообщила Алена, участница пробега. – А команда Карелии – на роликовых лыжах». Команду от нашей республики представляли пять человек. Архангельскую область – три спортсмена. Все остальные были энтузиастами из Финляндии. Языковых проблем у бегунов не возникало: некоторые финны хорошо говорили по-русски. А наши к важному мероприятию кое-что успели подучить.

Дистанцию дружная команда проезжала по очереди. Они разделились на две партии. Первые сутки бодрствовала одна, на вторые сутки – другая часть команды. «Час идем, два часа отдыхаем, - рассказала Алена. – Потом снова на трассе. Получается, что круглосуточно мы с переменным отдыхом двигаемся, продолжаем маршрут. Мы прошли на роллерах 500 километров, 100 километров проехали на автобусе – это тяжелый участок между Костомукшей и Сегежей, и осталось нам порядка еще тысячи километров на роллерах». На промежуточном финише участников встречали в центре Медвежьегорска. Глава Карелии Сергей Катанандов, губернатор Оулу Эйно Сиуруайнен, а также представители дорожной отрасли нашей республики и Финляндии приветствовали бегунов. Это был тогда общий дружественный проект, который поддерживал и культурные, и экономические связи.

«В 1998 году родилась идея провести автопробег по будущему Северному транспортному коридору, - рассказал тогдашний глава Дорожного комитета РК Альбек Гиззатулин. – Пробег такой состоялся. После этого правительство Республики Карелия дало нам задание выйти на рубежи с Архангельской областью. И в 1999 году мы завершили этот проект, после чего с финляндской стороны поступило предложение провести лыжероллерный пробег. И вот он сейчас идет, и в его рамках мы проводим еще и семинар».

На семинаре российские и финские специалисты выслушали доклады о развитии сети автомобильных дорог на прилегающих к границе территориях, о потребностях в развитии пассажирского и грузового транспорта, поговорили о сотрудничестве в этой сфере. Рабочую встречу завершили в тот же день, а вот роллерный пробег длился еще четверо суток. Финишировали спортсмены 11 июля.

В Морском центре началась очередная сессия в Школе юных моряков. Четвертый год подряд в Петрозаводск приезжали дети из Москвы, чтобы набраться опыта на занятиях, которые проводили ветераны военно-морского флота. Один из них – боцман музея на воде «Полярный Одиссей» Дмитрий Попов.

Дмитрий Иванович активно работал с подрастающим поколением с 1985 года. Он – инициатор создания молодежной организации инвалидов «Светозар». В 2003 году ей исполнилось уже семь лет. Этому событию, а также 300-летию Петрозаводска было приурочено открытие новой смены для воспитанников Московской навигационной школы, которые проходили у нас практику.

«Морская практика предусматривает хождение на ялах, на ботике Петра, под парусом, работа на веслах, такелажные работы»,

- перечислил Дмитрий Попов.

Жили юнги в период учебы на ледоколе «Нева», где сам боцман Попов прослужил два года. Кроме практических занятий предусмотрены были игры, экскурсии и даже уроки плетения из бересты. Москвичам все это было по душе. Жаль, что наши карельские мальчишки почему-то были там нечастыми гостями. Хотя приглашений в Морской центр Дмитрий Иванович разослал немало: «В сущности, могут приехать любые люди, у которых есть желание общаться не только с морем, но с добрыми и хорошими делами. А уж добрые дела – их очень много! И все это делает – бесплатно!» Открытие новой смены прошло как положено, с построением, вручением почетных грамот, подарков и исполнением знаменитой песни «Врагу не сдается наш гордый Варяг».

Таким было 11 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.