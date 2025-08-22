Опасность грозит людям в центре Петрозаводска

Единая дежурно-диспетчерская служба предупреждает жителей Петрозаводска об опасности в центре города.

По данным ЕДДС, у дома №16 по проспекту Карла Маркса на проезжей части открыты четыре люка. Отмечается, что там проводятся дорожные работы по укладке нового полотна. Однако люки не огорожены.

Информация была передана специалистам для принятия мер.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в пятницу стартуют работы по ремонту дороги на проспекте Карла Маркса.