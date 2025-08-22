22 августа 2025, 08:03
Общество

Ремонт важной магистрали начинается в центре Петрозаводска

Фрезеровка покрытия запланирована на пятницу на проспекте Карла Маркса
Сегодня в Петрозаводске начинается ремонт дороги на проспекте Карла Маркса. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции города.

На пятницу запланирована фрезеровка старого покрытия. Водителей попросили соблюдать требования дорожных знаков и быть внимательными.

Напомним, ранее в Петрозаводске также стартовали работы по ремонту дороги на Комсомольском проспекте у гипермаркета «Лента».

