«Онежский десант» готовится к наступлению в районы Карелии

В Карелии стартует региональная патриотическая акция «Онежский десант – 2026», сообщили в пресс-службе Российских студенческих отрядов.

В этом году акция пройдёт в Карелии в девятый раз и объединит активную молодёжь, студентов и участников Российских студенческих отрядов.

Торжественное открытие акции состоится 23 января на крыльце ПетрГУ. После старта более 150 добровольцев отправятся в более чем 45 поселений республики, чтобы оказать адресную помощь семьям участников СВО, одиноким пожилым людям. Активисты проведут мастер-классы, профилактические беседы и лекции в школах, помогут в благоустройстве территорий. Особое внимание, по информации организаторов, будет уделено сохранению памяти о героях и поддержке социальных инициатив в муниципалитетах.

«Онежский десант — это не просто выездная добровольческая акция, это системная работа по поддержке людей, живущих в малых поселениях. Каждый год десятки отрядов приезжают туда, где помощь действительно необходима. Важно, что молодёжь Карелии берёт на себя ответственность и показывает пример настоящего гражданского участия»,

— отмечают представители Карельского регионального отделения РСО.

В 2026 году в составе «Онежского десанта» сформировано 10 отрядов, каждый из которых будет работать в районах республики.