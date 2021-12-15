«Олония» выходит на новый уровень свежести

Жители Карелии любят фирменную сеть «Олония» в первую очередь за свежую и натуральную продукцию собственного производства. На Олонецком молочном комбинате, в одноименной пекарне, в цехе по производству кулинарии в продукцию не добавляют консерванты, чтобы продлить их срок годности.

Поставки в магазины происходят 1-2 раза в течение дня. Покупатели могут в любое время приобрести продукцию с сегодняшней датой производства. Именно за этим приходят люди.

Дорогие друзья, мы понимаем, насколько для покупателей важна свежесть продукции. Поэтому поставили перед собой важную задачу: сделать так, чтобы практически вся наша продукция продавалась в тот же день, когда была произведена. Это новый и ещё более высокий уровень свежести,

- говорит председатель совета директоров «Олонии» Галина Ширшина.

Для этой задачи необходимо усилить и требования к сотрудникам сети, говорит Галина Игоревна. И здесь очень важна помощь покупателей.

Мы просим вас, дорогие покупатели, принять активное участие в контроле за свежестью продуктов «Олонии». С этого момента, если вы сталкиваетесь со вчерашней продукцией нашего комбината, пекарни или кулинарии, сообщайте свои претензии продавцам, а также звоните на горячую линию или пишите в группу «Мы с «Олонией» во «ВКонтакте». Мы с благодарностью принимаем каждое замечание, ваше активное участие поможет нашему коллективу добиться лучшего результата,

- обратилась к покупателям председатель совета директоров «Олонии».

Телефон горячей линии «Олонии» +7 (921) 727-60-00 (по будням с 9 до 17 часов).