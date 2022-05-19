Около трех миллионов потратят на ремонт фасада универмага «Карелия»

Глава Петрозаводска согласился с мнением горожан относительно неудовлетворительного состояния фасада здания универмага «Карелия». Владимир Любарский признал, что объект требует ремонта. Работы планируется провести в этом году.

Силами ПМУП «Агентство городского развития» будет произведен ремонт штукатурного слоя и покраска стен. Работы должны начать не позднее августа. На ремонт фасада здания старейшего универмага Петрозаводска потратят около трех миллионов рублей.

Приоритетом для руководства агентства городского развития было отремонтировать внутренние помещения здания, на базе которых создавались новые спортивные залы. В здании бывшего торгового центра сейчас работают залы для занятий карате, фитнес-аэробикой, тхэквондо и боксом. (фото vk.com)