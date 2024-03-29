Одна рабочая неделя в апреле будет шестидневной

Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян в апреле. Об этом напомнили в пресс-службе Роструда.

Работать в апреле шесть дней подряд придется с понедельника, 22 апреля, по субботу, 27 апреля, включительно. Потом будет подряд четыре выходных дня - с 28 апреля по 1 мая.

Согласно календарю выходных и праздничных дней на текущий год, весной выходными будут также дни с 9 по 12 мая. // фото: freepik.com