28 сентября 2022, 10:15
Обслуживающих карты «Мир» банков больше не осталось в Турции
Турки разрабатывают новую платежную систему как альтернативу российской
Банков, использующих российскую платежную систему «Мир», больше не осталось в Турции. Об этом 28 сентября сообщил местный телеканал NTV.
Сначала обслуживать российские карты прекратили частные банки, потом государственные приняли аналогичное решение.
При этом в стране разрабатывают новую платежную систему, которая должна стать заменой «Миру». // Фото: pixabay.com