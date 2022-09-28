Обслуживающих карты «Мир» банков больше не осталось в Турции

Банков, использующих российскую платежную систему «Мир», больше не осталось в Турции. Об этом 28 сентября сообщил местный телеканал NTV.

Сначала обслуживать российские карты прекратили частные банки, потом государственные приняли аналогичное решение.

При этом в стране разрабатывают новую платежную систему, которая должна стать заменой «Миру». // Фото: pixabay.com