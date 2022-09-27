Специалист раскрыл оптимальную длительность приема душа

Принимать душ нужно восемь-десять минут. Такую оптимальную длительность назвал британский фармацевт Аббас Канани, его слова приводит «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как отметил специалист, указанного времени достаточно для очищения и увлажнения кожи. Если слишком долго принимать душ, кожный покров может лишиться защитного жира, и кожа станет слишком сухой.

При этом мыться менее пяти минут - плохой вариант. По словам эксперта, данного времени недостаточно для должного очищения, отсутствие которого может вызвать бактериальные или грибковые инфекции. Фото: unsplash.com