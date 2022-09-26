Новый остров появился в Тихом океане

В результате извержения подводного вулкана в Тихом океане рядом с центральными островами Тонга образовался остров, пишет МК. Ученые NASA сообщили, что вулкан проснулся 10 сентября, извергал лаву, пепел и пар, а спустя одиннадцать часов над водой появилась твердая поверхность.

Спутники NASA сделали снимки, на которых запечатлен процесс формирования нового острова. Остров стремительно увеличивался в размерах. 14 сентября предполагаемая площадь составляла четыре тысячи квадратных метров, к 20 сентября уже около 24 тысяч квадратных метров.

По данным Геологической службы Тонги, зарождающийся остров находится к северо-востоку от Хунга Тонга-Хунга Хаапай и к северо-западу от Моунгаоне.

Отмечается, что вулкан представляет небольшой риск для авиационного сообщения в той местности. Также морякам рекомендовали держаться подальше от рифа. (фото МК, Lauren Dauphin/NASA Earth Observatory)