Роджер Федерер проиграл последний матч в своей карьере

Швейцарский теннисист Роджер Федерер провел свой последний матч в профессиональной карьере. Об этом сообщает Sports.ru.

Последней игрой для Федерера стал матч Кубка Лэйвера. Он выступил в паре с Рафаэлем Надалем против американцев Джека Сока и Фрэнсиса Тиафу. Игра завершилась поражением Федерера-Надаля (6:4, 6:7, 9:11).

Роджер Федерер - 20-кратный победитель турниров «Большого шлема». Всего на его счету 103 титула. Также Федерер выиграл олимпийский турнир 2008 года в парном разряде. Фото Reuters