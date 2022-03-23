Общественные территории Петрозаводска приводят в порядок

Городской комбинат благоустройства продолжает содержать общественные территории Петрозаводска. Убираются остатки снега и наледи, посыпаются лестницы и другие участки пешеходной инфраструктуры, сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас сотрудники комбината сосредоточили силы на Березовой аллее, у ЖК «Каскад», в Кленовом сквере. Мусор убирают в скверах Ивана Сенькина, Паровозном и Театральном, на аллее Отцов, в переулке Попова, на Студенческом бульваре, Онежской набережной, в парке 50-летия Пионерской организации, у стелы «Город воинской славы».

По-прежнему особое внимание уделяется лестничным спускам. На этой неделе работы ведутся на Карельском проспекте, в парках Зарецком, Ямка и 50-летия Пионерской организации.

Помимо этого, подрядчик следит за подходами к родникам. Борьба с наледью продолжается в парке Лесной ключ, на улицах Вольной, Ключевой и Лыжной, у Сулажгорского родника. Фото источника