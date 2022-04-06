Обманувших Петрозаводск на 5 млн рублей подрядчиков осудили условно

Двух директоров и одного сотрудника подрядных организаций признали виновными в махинациях при ремонте дорог в Петрозаводске. Их осудили за особо крупное мошенничество, сообщили в СУ СКР по региону.

Коммерческая фирма выиграла тендер на ремонт дорожного покрытия в городе в 2016 году. Директор заключил договор субподряда с подконтрольной фирмой.

Потом руководители двух компаний попросили начальника лаборатории подменить образцы асфальтобетонного покрытия. Это позволило предоставить заведомо ложные сведения о качестве выполненных работ. Муниципальному бюджету нанесли ущерб в размере более 5 миллионов рублей.

Суд назначил директору предприятия подрядчика наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 200 тысяч рублей.

Руководителя фирмы субподрядчика приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 100 тысяч рублей.

Начальнику лаборатории назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере 50 тысяч рублей. // Фото: markusspiske/pixabay.com