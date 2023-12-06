Обгоревший труп обнаружили в Карелии

Труп мужчины со следами термического поражения нашли в квартире на улице Советской в Лахденпохье.

Вечером 5 декабря по этому адресу возник пожар, работали спасатели. Погибшим оказался хозяин жилья, 1974 года рождения.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины, назначены экспертизы. Точную причину пожара установят после проведения пожарно-технической судебной экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. // фото пресс-службы СУ СК по РК