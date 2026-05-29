Новый пешеходный бульвар появится в Петрозаводске

Объект соединит исторический центр города с живописной набережной реки Лососинки

Фото: «Петровская Слобода»

Строительная компания «Охта Групп Карелия» воплощает в жизнь амбициозный проект — новый пешеходный бульвар, который протянется от Памятника паровой машины до набережной реки Лососинки.

Завершение основных строительных работ нового пешеходного бульвара запланировано на октябрь текущего года. Полная высадка всех растений и окончательное благоустройство территории будет выполнено к лету следующего года.

Проект предусматривает комплексное благоустройство территории, которое включает:

Масштабное озеленение: территория будет наполнена разнообразными растениями, создавая гармоничную и живописную атмосферу.

Установку арт-объектов: современные арт-объекты придадут бульвару уникальный и запоминающийся вид, став новой городской достопримечательностью.

Обустройство спортивных комплексов: любители активного образа жизни смогут заниматься спортом на свежем воздухе.

Велодорожки: будут созданы безопасные и удобные маршруты для велосипедистов.

Зоны для отдыха: появятся комфортные места для отдыха и общения

Новый пешеходный бульвар станет ещё одним центром притяжения для жителей и гостей города, предлагая возможности для прогулок, занятий спортом и культурного досуга. Это пространство, где каждый найдёт занятие по душе — будь то утренняя пробежка, семейный отдых или встреча с друзьями.

«Охта Групп Карелия» — это надёжный застройщик с многолетним опытом работы в сфере строительства и благоустройства. Сейчас компания реализует малоэтажный клубный дом «Речка-2» в самом сердце Петрозаводска, на территории микрорайона Петровская Слобода.

