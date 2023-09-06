Новый центр амбулаторной онкологической помощи откроют в Карелии

Центр амбулаторной помощи онкологическим больным появится на базе 1-й поликлиники Петрозаводска. На ремонт и оснащение выделили пять миллионов рублей, сообщили в минфине Карелии.

Центр в карельской столице станет четвертым подобным учреждением в республике. Первые три работают в Сегежском и Сортавальском районах, в Костомукше.

Такие медицинские учреждения создаются в республике по национальному проекту «Здравоохранение». // фото: OsloMetX/pixabay.com