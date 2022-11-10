Новую спортивную экипировку получили кемские лыжники

Спортивная школа в Кеми приобрела разминочные и гоночные комбинезоны, шапки и жилетки для лыжников. Об этом сообщили в Минспорта Карелии.

Дизайн формы для спортсменов с отделения лыжных гонок разрабатывали сами. На комбинезонах и атрибутике указали название учреждения и республики.

Спортсмены теперь полностью готовы к зимним соревнованиям. Ранее спортшкола закупила лыжи с креплениями, ботинки, палки.

Уже 21 ноября команда района с тренером Александром Мироновым отправится в Мурманск на тренировочные сборы. // фото: Минспорта Карелии