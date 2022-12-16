Norway Park Карелия открывает сезон

Norway Park Карелия официально заявляет: заварушке на ватрушках в этом году — быть!

Открытие сезона состоится 16 декабря 2022 года.

Рядом с ТРК «ЛОТОС PLAZA» уже подготовлены трассы. Родителей с детьми приглашают в парк на зимние покатушки.

Для максимального удобства посетителей на склоне работает подъемник и прокат ватрушек. Для тех, кто приедет со своей ватрушкой, предусмотрена скидка.

В этом году погода отлично позаботилась о крутом зимнем отдыхе.

Режим работы: будни с 13:00 до 21:00, выходные с 10:00 до 21:00.

Режим работы в канун Нового года и новогодние каникулы:

31 декабря с 10:00 до 18:00, 1 января с 15:00 до 21:00, остальные праздничные дни с 10:00 до 21:00.

Возможны изменения в связи с неблагоприятными погодными условиями. Следите за анонсами в группе Norway Park Карелия. Подпишитесь, чтобы не пропустить интересные события.

По вопросам организации Дня Рождения и других мероприятий на территории парка, обращайтесь по телефону +7-911-054-14-41.

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