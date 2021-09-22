Ночью в Карелии похолодает до минус 5

Завтра, 23 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +1, +3°С, днем +8, +10°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный, на севере южный, юго-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью 0, -5°С, местами до +4°С, днем +6, +11°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +9, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +9, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +10, пасмурно, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/Natalia_Kollegova