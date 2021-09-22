Сегодня в Карелии дождей не будет

Сегодня, 22 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха +8, +10°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +7, +12°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +7, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже +5+7, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +9, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/Tama66