Ночью холодно, днем температура разгонится до 26 градусов тепла

В воскресенье в Петрозаводске переменная облачность, без существенных осадков, рассказали в карельском гидрометцентре. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +8, +10, днем +23, +25. Атмосферное давление будет падать.

15 июня в Карелии переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами прогнозируют кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +12, местами +2, +7, днем +21, +26, по северным районам +14, +19.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +7, днем +19;

В Кондопоге, Медвежьегорске ночью +9, днем +25;

В Олонце ночью +11, днем +22;

В Пудоже ночью +9, днем +24;

В Сегеже ночью +8, днем +22;

В Сортавале ночью +12, днем +24;

В Суоярви ночью +9, днем +24.

Ранее синоптики предупредили о заморозках. © «Петрозаводск говорит»