Некая Долорес выманила у женщины в Карелии крупную сумму

Очередную излишне доверчивую женщину обманули мошенники в Карелии. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

В мессенджере 52-летней дваме пришло сообщение от некой «Долорес» с предложением выполнять задания на известном маркетплейсе и получать таким способом дополнительный заработок. Она решила попробовать.

Сначала гражданка выполнила тестовое задание – проставила «лайки» на пять различных товаров и за эти простые действия получила 300 рублей. На следующий день в чате появилась новая порция заданий: четыре из них – проставить «лайки», пятое – перевести определённую денежную сумму на счёт незнакомой женщины. Когда она всё сделала, работодатели рассказали, как создать «торговый счёт» онлайн.

Действуя под руководством неизвестных, жительница республики стала выкупать товары дальше. Теперь на экране её персонального «торгового счёта» высвечивались приобретённые позиции и заработанные суммы. Ей объяснили, как вывести заработок, и после некоторых махинаций несколько тысяч рублей действительно поступили на карту. Однако в следующий раз получить прибыль не получилось, произошла ошибка.

Женщине пояснили, что нужно снова перечислить деньги на чужую банковскую карту. Следуя инструкциям, она осуществила несколько переводов на различные счета физических лиц на общую сумму 137000 рублей, но новых денежных поступлений уже не было.

Тут, наконец, дама поняла, что ее обманули и обратилась в дежурную часть Отдела полиции № 1 Управления МВД России по Петрозаводску. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину».