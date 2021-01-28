Небольшие стоматологические кабинеты оказались под угрозой закрытия

Требования Минздрава России к оснащению стоматологических клиник и кабинетов могли не только осложнить работу частных клиник, но и повлечь массовое приостановление деятельности частных стоматологий. Жалобы на избыточные и неисполнимые требования стали поступать от представителей стоматологий к бизнес-омбудсмену Карелии Елене Гнетовой.

В частности, на стоматологические клиники и кабинеты, независимо от их размеров и формы хозяйствования, новые нормы возложили обязанность установить рентгеновские аппараты для прицельных снимков, а также ортопантомограф – аппарат для панорамной съемки зубов.

Установка оборудования требует значительных дополнительных затрат, расширения и перепланировки помещений.

«Согласно новым правилам на каждое рентгенологическое исследование должен оформляться протокол врачом-рентгенологом, что предусматривает обязанность иметь специалиста в штате медицинской организации. Вместе с тем, согласно профессиональному стандарту, интерпретация рентгенологического исследования входит в непосредственные функции врача-стоматолога»,

- сообщила Гнетова.

Бизнес-омбудсмен обратилась в Минздрав Карелии и к федеральному уполномоченному при президенте по защите предпринимателей Борису Титову с предложением откорректировать приказы. Предложение дошло до федерального правительства. В итоге в Минздраве РФ разрабатывают изменения в нормы.

Гнетова рассказала, что согласно планируемым изменениям необходимость устанавливать радиовизиографы сохранится, если у стоматологии нет договора с медорганизацией, имеющей лицензию на услуги по рентгенологии. Также изменится стандарт оснащения кабинета. Предприятие может выбрать: устанавливать радиовизиограф, либо ортопантомограф. Проектом изменений будут разделены понятия «интерпретация результатов рентгенологических исследований» и «анализ результатов рентгенологических исследований». Интерпретация будет оставлена за стоматологом, а анализ – за рентгенологом.

«Указанные изменения будут особенно важны для небольших стоматологических кабинетов, которые оказались под угрозой закрытия из-за невозможности выполнить новые требования», - отметила бизнес-омбудсмен. (фото bbc.com)