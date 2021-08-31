Небольшие дожди пройдут в Карелии 31 августа

Сегодня, 31 августа, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +16, +18°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. На севере небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, на юге восточных направлений слабый. Температура воздуха +14, +19°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +15, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже до +15, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +17, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/EvgeniT