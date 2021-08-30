В последний день лета воздух в Карелии прогреется до плюс 19

Завтра, 31 августа, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +6, +8°С, днем +16, +18°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем на севере небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, на юге восточных направлений слабый. Температура воздуха ночью +5,+10°С, по центральным и восточным районам +1,+6°С, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2°С, днем +14, +19°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +15, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже до +15, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +17, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/Free-Photos