11 августа 2022, 07:00
Небольшие дожди прольются сегодня в Карелии
В четверг воздух в республике прогреется до плюс 26
Сегодня, 11 августа, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха +23, +25°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха +21,+26°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +20, переменная облачность, небольшой дождь.
В Сегеже до +21, переменная облачность, возможен небольшой дождь.
В Сортавале до +23, переменная облачность, без осадков.
Геомагнитная обстановка в норме. Фото: unsplash.com