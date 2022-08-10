В четверг воздух в Карелии прогреется до плюс 26

Завтра, 11 августа, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +12,+14°С, днем +23, +25°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +11, +16°С, местами +7, +12°С, днем +21,+26°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +20, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже до +21, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

В Сортавале до +23, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото «Петрозаводск говорит»