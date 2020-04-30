Называем победителя апреля конкурса «Я и любимец»

Конкурс «Я и любимец» стартовал на нашем портале в марте. Читатели присылают фото со своими домашними питомцами, а потом мы открываем голосование. Жители Карелии голосуют за понравившийся снимок, а лучший из них выбирает редакция из пятерки лидеров. Итак, время подвести итоги апреля!

Больше всего голосов набрали Светлана Парамонова и Ирон, Алексей и Кора, Элина и Персей, Василий Шимозеров и пудель Филя, Алена, Константин и Март.

Посовещавшись, лучшим кадром редакция выбрала фото Алексея и Коры! Поздравляем! Фото будет опубликовано в газете «ТВР-Панорама» с подписью: «Победитель апреля», также Алексей получит приз – семейную фотосессию с Еленой Аляхнович.

«Кора – третий «ребенок» в семье. Составит компанию в любом деле, в том числе поддержит традицию семейного чаепития за столом. Дарит любовь всем: от птичек до человека. Самый преданный и любвеобильный хвостик»,

– написала дочь Алексея Екатерина.

Билеты можно будет забрать в редакции по адресу: ул. Лыжная, 6 – после окончания самоизоляции. Победителя просим звонить по телефону: 53-13-13 (Валентина Платонова).

Если не успели поучаствовать в этом месяце, присылайте ваши фотографии на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (и только по этому адресу!) с пометкой «Я и любимец». Условия можно прочитать здесь.