Названы продукты, которые могут изменить цвет зубов

Врач-стоматолог рассказала РИА Новости о том, какие напитки и продукты влияют на оцет зубной эмали. В первую очередь, это черный чай, красное вино и такие специи, как карри и куркума.

«Это те блюда, которые содержат красящие вещества. В большей степени вред наносят напитки, такие как черный кофе, чай, кока-кола. Также цвет эмали могут изменить специи: карри, куркума. Они тоже могут поменять цвет эмали, сделать ее красноватого, желтоватого оттенка, и от этого потом будет сложно избавиться»,

- сказала стоматолог.

Лидерами по окрашиванию эмали являются красные вина. Причиной этому являются тонины - вещества, которые способны не только придавать вину насыщенно красный цвет, но и прокрашивать зубы. Также меняют цвет зубов черника и свекла.

Оказывается, чтобы нейтрализовать эффект этих красящих веществ, нужно выпить чай с лимоном или воду с лимоном. Есть еще натуральные отбеливатели, такие как зелень, некоторые фрукты и овощи, клубника - она содержит яблочную кислоту, поэтому, несмотря на красный цвет, удаляет налет. Также обладают отбеливающими свойствами и хорошо отбеливают эмаль запеченная тыква, сельдерей. Последний еще убивает бактерии, которые образуют налет, соответственно, эмаль становится светлее.