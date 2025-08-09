Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

В Росстате озвучили, где самые большие зарплаты. Самые большие зарплаты в сфере трубопроводного транспорта - 316,7 тысяч рублей, зарплата 225,9 тысяч – в сфере добычи нефти и природного газа, сообщает «Российская газета».

В сфере рыболовства и рыбоводства - 209,7 тыс. рублей. В сфере воздушного и космического транспорта - 201, 4 тысячи. Замыкает пятерку отраслей с самыми высокими зарплатами - производство табачных изделий - 191,8 тысячи рублей.

Среднемесячная начисленная зарплата в мае составила 99 422 рубля, это на 14,5% выше показателя за аналогичный месяц 2024 года. © «Петрозаводск говорит»