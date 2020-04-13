Названы наиболее востребованные профессии после пандемии

В ближайшем будущем без работы не останутся онлайн-специалисты, а также представители рабочих профессий. Об этом рассказал «Российской газете» директор центра занятости населения «Моя работа» Роман Шкут.

По его словам, прежде всего рынку труда потребуются эксперты в области IT. Шкут также предположил, что юристов и экономистов могут «потеснить» люди со средним специальным образованием, например, слесари и сантехники.

Не исключено, что пандемия приведет к появлению новых профессий.

– Например, в области продовольственной безопасности. Нужны будут не просто агрономы, а специалисты, которые смогут спрогнозировать уровень урожайности,

– сказал Роман Шкут.

Эксперт отметил, что уже сейчас можно заняться своим образованием в онлайн, записавшись на курсы или тренинги на сайтах службы занятости.

По информации ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 105 тысяч человек скончались.