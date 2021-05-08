Названы фильмы о войне, которые россияне смотрят в канун 9 мая

«Семнадцать мгновений весны» стали самым популярным фильмом о войне, который в России смотрели накануне 9 мая в прошлом году. Такие данные приводит «Ридус» со ссылкой на онлайн-кинотеатр Megogo.

По информации издания, сериал про Штирлица возглавил список самых просматриваемых картин в 2020 году. Второе место занял «Ржев», третье досталось кинополотну «Они сражались за Родину». В топ-10, кроме «Ржева», вошли еще несколько современных картин, например, «Битва за Севастополь» и «Белый тигр».

Ранее, в 2019 году, предпочтения киноманов были несколько другими. Десятку самых просматриваемых фильмов о войне возглавила ранее упоминавшаяся картина «Они сражались за Родину», а современных фильмов в перечне почти не было. Зато в оба рейтинга попал снятый в Карелии фильм «А зори здесь тихие».