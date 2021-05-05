Петрозаводчан угостят солдатской кашей в День Победы

9 мая в столице Карелии гостей праздника угостят солдатской кашей. Угощение сварят полевые кухни воинских частей из гарнизонов Бесовец и Пески. К каше предоставят вкусные топпинги.

Угощение кашей начнется в 13:00 на территории Зарецкого парка, в пойме реки Лососинка, сообщает паблик городского дома культуры в Петрозаводске.

Какие еще праздничные мероприятия запланированы на 9 мая, смотрите в программе Дня Победы. (фото vk.com, Александр Подъельский)