05 мая 2021, 12:26
Культура

Петрозаводчан угостят солдатской кашей в День Победы

Угощение сварят полевые кухни воинских частей

9 мая в столице Карелии гостей праздника угостят солдатской кашей. Угощение сварят полевые кухни воинских частей из гарнизонов Бесовец и Пески. К каше предоставят вкусные топпинги.

Угощение кашей начнется в 13:00 на территории Зарецкого парка, в пойме реки Лососинка, сообщает паблик городского дома культуры в Петрозаводске.

Какие еще праздничные мероприятия запланированы на 9 мая, смотрите в программе Дня Победы. (фото vk.com, Александр Подъельский)

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