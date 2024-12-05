Названа модная замена курткам и пальто

Россиянкам назвали альтернативу курткам и пальто. Стилист Александр Рогов написал в своем телеграмм-канале, что дизайнеры в этом сезоне предлагают носить пончо и кейпы (прим.ред верхняя одежда с прорезями для рук или небольшими рукавами).

Верхнюю одежду всевозможных расцветок уже представил ряд модельеров.

«Очень даже их поддерживаю - это нескучная альтернатива курткам и пальто», - написал эксперт. // фото unsplash.com