20 июля 2020, 21:35
Назван алкоголь, замедляющий процесс старения
Диетолог подчеркивает, что употреблять спиртное стоит в строго ограниченных количествах
Некоторые виды алкоголя могут положительно влиять на здоровье человека. Об этом изданию «Вечерняя Москва» рассказала врач-диетолог Арина Смолова.
Так, розовые и красные игристые вина могут замедлять процесс старения. По словам эксперта, содержащиеся в винограде красных сортов вещества обладают антиоксидантными свойствами, обновляющими организм. Также красное вино положительно влияет на работу мозга и память.
Что касается шампанского, то этот напиток улучшает состояние кожи, снижает уровень холестерина и полезен для сердца.
При этом Смолова подчеркнула, что злоупотреблять алкоголем нельзя - он может плохо повлиять на работу печени и репродуктивную функцию.