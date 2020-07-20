Назван алкоголь, замедляющий процесс старения

Некоторые виды алкоголя могут положительно влиять на здоровье человека. Об этом изданию «Вечерняя Москва» рассказала врач-диетолог Арина Смолова.

Так, розовые и красные игристые вина могут замедлять процесс старения. По словам эксперта, содержащиеся в винограде красных сортов вещества обладают антиоксидантными свойствами, обновляющими организм. Также красное вино положительно влияет на работу мозга и память.

Что касается шампанского, то этот напиток улучшает состояние кожи, снижает уровень холестерина и полезен для сердца.

При этом Смолова подчеркнула, что злоупотреблять алкоголем нельзя - он может плохо повлиять на работу печени и репродуктивную функцию.