Врач оценил шансы заразиться коронавирусом на пляже

Заражение коронавирусом на пляже в солнечную погоду крайне маловероятно. Таким мнением поделился вирусолог Владимир Оберемок, его слова приводит РИА Новости.

Как рассказал специалист, летом ультрафиолет обладает высокой энергией и уничтожает вирусные частицы. Если больной человек не контактирует непосредственно с людьми на пляже, то заразить других он вряд ли может.

Эксперт оговорился, что в облачную погоду эффект ультрафиолета будет заметно более низким, поэтому пренебрегать мерами профилактики не стоит.

При первых симптомах недомогания стоит пройти диагностику, чтобы начать лечение максимально быстро.