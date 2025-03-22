Наледь рухнула на крыльцо аптеки в Петрозаводске

На Древлянке сошедшая с крыши дома наледь чудом никого не убила. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска.

По данным ЕДДС, инцидент произошел по адресу Лососинское шоссе, дом 28. Сошедшая с крыши дома наледь упала на крыльцо аптеки. Людей там в этот момент не было.

Информация о случившемся была передана специалистам для принятия мер. Горожан попросили быть внимательными и осторожными.