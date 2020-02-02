На выборах в Карелии регистрируется низкая явка

Сегодня, 2 февраля, в Карелии на территории Кондопожского, Лахденпохского, Лоухского, Муезерского, Пряжинского районов проходят выборы – дополнительные выборы депутатов в советы поселений и досрочные выборы главы Ругозерского сельского поселения.

По информации Карельского ЦИКа, на 15 часов в списки избирателей включены 2545 человек, проголосовало 590 избирателей, что составляет 23,18%.

Наибольшая явка на этот час наблюдается на выборах депутата Совета Святозерского сельского поселения. В списки избирателей включены 90 человек, проголосовали 59 избирателей (65,56%).

Наименьшая явка зарегистрирована на выборах депутата Совета Хийтольского сельского поселения. В списки избирателей включены 140 человек. Проголосовали 16 избирателей (11,43%).

На досрочных выборах главы Ругозерского сельского поселения проголосовало 39,86% избирателей.

Голосование завершится в 20.00