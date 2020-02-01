На сходе против изменений в Конституцию задержали 10 человек

Десять человек доставили в отделы полиции после акции против изменений в Конституцию, которая прошла в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на правозащитника Динара Идрисова.

Акция была заявлена как народный сход. На него пришли около 50 человек, которые выстроились в очередь для проведения одиночных пикетов: такая форма протеста не требует согласования с властями. Однако полиция все равно провела несколько задержаний, причем одного активиста правоохранители уронили, и он ударился головой о землю.

Напомним, поправки в Конституцию анонсировал президент России Владимир Путин 15 января. Всего неделю спустя изменения в основной закон прошли первое чтение в Госдуме.

Фото: vk.com/lentach