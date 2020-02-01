01 февраля 2020, 22:10
На сходе против изменений в Конституцию задержали 10 человек
В Петербурге прошла акция, в которой приняли участие около 50 человек
Десять человек доставили в отделы полиции после акции против изменений в Конституцию, которая прошла в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на правозащитника Динара Идрисова.
Акция была заявлена как народный сход. На него пришли около 50 человек, которые выстроились в очередь для проведения одиночных пикетов: такая форма протеста не требует согласования с властями. Однако полиция все равно провела несколько задержаний, причем одного активиста правоохранители уронили, и он ударился головой о землю.
Напомним, поправки в Конституцию анонсировал президент России Владимир Путин 15 января. Всего неделю спустя изменения в основной закон прошли первое чтение в Госдуме.
Фото: vk.com/lentach