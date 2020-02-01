Патриарх Кирилл предложить закрепить в Конституции веру в бога

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил включить в Конституцию России упоминание о Боге. Такое заявление он сделал после литургии в Храме Христа Спасителя, пишет «РИА Новости». Предстоятель РПЦ отметил, что «большинство» в России верят в Бога — будь то христиане, мусульмане или последователи других конфессий.

«Если в гимне может быть «Богом хранимая родная земля», почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?» — сказал патриарх.



Патриарх также призвал представителей других конфессий содействовать, "чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в Бога, которая формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую, присутствовала в том числе и в нашей Конституции".



Напомним, президент России Владимир Путин планирует внести поправки к Конституции, о чем он заявил 15 января во время послания к Федеральному собранию. Для разработки изменений была создана рабочая группа, в которую вошли 75 человек.