На трех улицах в поселке Пяозерский появилось уличное освещение

В Лоухском районе провели освещение на трех улицах поселка Пяозерский, который находится рядом с нацпарком «Паанаярви».



Напомним, на эти цели депутаты Законодательного Собрания Карелии предусмотрели в бюджете республики 1,5 млн рублей. Автором поправки выступила депутат Татьяна Тишкова (фракция «Единой России»).



Как рассказали в местной администрации, без финансовой поддержки из регионального бюджета проект не удалось бы реализовать из-за дефицита средств.



Сейчас, конечно, местные жители очень рады,

– отметили в администрации.



По словам парламентария Татьяны Тишковой, 33 опоры уличного освещения с фонарями появились на улицах Сосновой, Лесной и Капитана Киреева.



Уличное освещение – это, конечно, большая проблема для небольших населенных пунктов Карелии. И она постепенно решается, так как ежегодно предусматриваются на эти цели средства. По поводу отсутствия освещения в поселке Пяозерский поступали обращения граждан, это был один из наказов жителей, и он исполнен,

– сказала Татьяна Тишкова.

//Фото: Администрации Пяозерского городского поселения

