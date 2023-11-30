На трех улицах в поселке Пяозерский появилось уличное освещение
В Лоухском районе провели освещение на трех улицах поселка Пяозерский, который находится рядом с нацпарком «Паанаярви».
Напомним, на эти цели депутаты Законодательного Собрания Карелии предусмотрели в бюджете республики 1,5 млн рублей. Автором поправки выступила депутат Татьяна Тишкова (фракция «Единой России»).
Как рассказали в местной администрации, без финансовой поддержки из регионального бюджета проект не удалось бы реализовать из-за дефицита средств.
Сейчас, конечно, местные жители очень рады,
– отметили в администрации.
По словам парламентария Татьяны Тишковой, 33 опоры уличного освещения с фонарями появились на улицах Сосновой, Лесной и Капитана Киреева.
Уличное освещение – это, конечно, большая проблема для небольших населенных пунктов Карелии. И она постепенно решается, так как ежегодно предусматриваются на эти цели средства. По поводу отсутствия освещения в поселке Пяозерский поступали обращения граждан, это был один из наказов жителей, и он исполнен,
– сказала Татьяна Тишкова.
//Фото: Администрации Пяозерского городского поселения