30 ноября 2023, 13:30
Общество

На трех улицах в поселке Пяозерский появилось уличное освещение

Проект реализован благодаря депутатским поправкам в бюджете

В Лоухском районе провели освещение на трех улицах поселка Пяозерский, который находится рядом с нацпарком «Паанаярви».

Напомним, на эти цели депутаты Законодательного Собрания Карелии предусмотрели в бюджете республики 1,5 млн рублей. Автором поправки выступила депутат Татьяна Тишкова (фракция «Единой России»).

Как рассказали в местной администрации, без финансовой поддержки из регионального бюджета проект не удалось бы реализовать из-за дефицита средств.
 

Сейчас, конечно, местные жители очень рады,

– отметили в администрации.

По словам парламентария Татьяны Тишковой, 33 опоры уличного освещения с фонарями появились на улицах Сосновой, Лесной и Капитана Киреева.
 

Уличное освещение – это, конечно, большая проблема для небольших населенных пунктов Карелии. И она постепенно решается, так как ежегодно предусматриваются на эти цели средства. По поводу отсутствия освещения в поселке Пяозерский поступали обращения граждан, это был один из наказов жителей, и он исполнен,

– сказала Татьяна Тишкова.

//Фото: Администрации Пяозерского городского поселения
 

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Метки: 
Освещение в Пяозерском
Депутаты Заксобрания
Поправки в бюджет Карелии
Татьяна Тишкова
Лоухский район