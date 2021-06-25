На стадионе «Юность» в Петрозаводске укладывают газон в полоску

На стадионе «Юность» в Петрозаводске продолжается масштабная реконструкция. Сейчас подрядчик укладывает искусственный газон в полоску на большом футбольном поле, сообщает пресс-служба мэрии города.

Ранее рабочие заменили ливневую канализацию спортивного ядра - установили новые водоотливные лотки. Кроме того, подрядная организация продолжает монтировать металлические ограждения и приступает к строительству подпорной стенки для последующей укладки беговых дорожек.

Новое легкоатлетическое ядро позволит проводить на стадионе соревнования всероссийского уровня. Шесть беговых дорожек организуют на стометровой дистанции, четыре - на протяжении полного круга. Помимо этого, подрядчику предстоит обустроить секции для прыжков в длину и установить восьмиметровые мячеулавливающие сетки для одновременных комфортных занятий футболистов и легкоатлетов. Фото мэрии Петрозаводска