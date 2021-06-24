Определились все участники плей-офф чемпионата Европы по футболу

Определились все пары 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

26 июня на стадионе в Амстердаме в 19:00 встретятся команды Уэльса и Дании. В этот же день в 22:00 Италия встретится с Австрией в Лондоне, сообщает championat.com.

В Будапеште 27 июня в 19:00 сыграют сборная Нидерландов и Чехии. В этот же день в Севилье в 22:00 бельгийцы сыграют с португальцами.

За выход в четвертьфинал 28 июня в Копенгагене поборются команды Хорватии и Испании. Матч начнется в 19:00. В этот же день в 22:00 в Бухаресте сборная Швейцарии встретится с командой Франции.

29 июня в Лондоне команда Англии сыграет против Германии. Матч начнется в 19:00. В Глазго в этот день в 22:00 за продолжение участия в турнире поборются сборные Украины и Швеции. (фото wi-fi.ru)