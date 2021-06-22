Соревнования по дрифту прошли в Петрозаводске

Текст и фото: Никита Бавыкин

Спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Иваново и Нижнего Новгорода собрали большое количество зрителей и произвели большое впечатление не только для фанатов автоспорта, но и на гостей, которые решили просто прийти за компанию.

Гонки проходили на протяжении двух дней. И каждый день был расписан по минутам. Гостям мероприятия были устроены интерактивы от партнеров состязания, DJ-сеты и выступления музыкальных групп. Кроме того, в одной из палаток была устроена пресс-конференция с пилотами, механиками и вице-чемпионом России по дрифту Павлом Бусыгиным.

В первый день дрифтеры обкатывали трассу, проходили специальный технический контроль и показывали свою квалификацию для участия в заездах. Отметить стоит то, что даже тренировочные заезды пришло посмотреть большое количество человек.

Большое значение было придано безопасности. На входе выдавались защитные маски, а за их ношением наблюдали волонтёры.

Основные квалификационные заезды начались в 16.40. Сразу после брифинга для пилотов, для которых помечались опасные участки. К слову, квалификация судилась ничуть не лояльнее, чем главные воскресные заезды. По итогам субботы судьи вынесли вердикт. 1 место, Валерий Никулин (100), 2 место, Дмитрий Тихомиров (95.3), 3 место Сергей Попов (93.4). Не прошли квалификацию, то есть заняли последние места и уехали с нулём баллов за субботу 6 человек.

Воскресенье выдалось жарким и в прямом, и в переносном смысле слова. Все ждали парада участников. 32 участника к 15.30 должны были выйти на трек. Но за воскресные тренировки, фестиваль потерял 4 автомобиля. ТОП-32 сократился. Пройден брифинг. Начинаются финальные заезды. Не обошлось без ошибок. И пьедестал заняли лучшие из лучших. На первом оказался Сергей Стиллов, на втором Георгий Сафронов, на третьем Дмитрий Тихомиров.

Я поговорил с Денисом, механиком команды «YKT».

- Денис, насколько ответственна ваша должность на гоночном треке?

- Ответственность максимальная. Наш автомобиль сделан с нуля. Он сделан по всем параметрам безопасности и требованиям дрифта. Механики отвечают за автомобиль на все сто процентов.

- В чем отличия машины для дрифта от машины для кольцевых гонок?

- Колоссальные. Начиная от двигателя, заканчивая развесовкой. Но самое главное это подвеска. На дрифткарах должна быть жесткая подвеска, чтобы можно было скользить по треку. На кольцевых гонках, для стабилизации и плавности поворотов используют мягкую подвеску. Механизм управления на двух видах гонок очень сильно отличается.

- Почему для механика так важно держать внутренности своего автомобиля в секрете?

- Люди колдуют над автомобилем неделями и месяцами. Дорабатывают до совершенства. Мы не можем выпустить на трек машину «тяп-ляп». С коллегами мы прорабатываем всё. Каркас безопасности, проводку, системы охлаждения и системы впуска. Работа делает автомобиль надёжным. Конечно, внешний вид тоже важен, но это другой разговор.

- Есть ли у вас свой автомобиль и может ли он конкурировать с теми, что стоят на старте?

- У меня был такой автомобиль, но, к сожалению, его пришлось продать. Он был почти готов. В нем был турбированый двигатель, профессиональная МКПП. И всё, что оставалось сделать, это стойки стабилизатора и «мозг». И да, он бы мог сейчас быть на соревнованиях.

С вице-чемпионом России по дрифту, главным судьей Павлом Бусыгиным м поговорили о том, насколько тяжел путь чемпиона в дрифте.

- Очень тяжело начать, вложения большие. Но главное желание - и всё обязательно получится.

- Почему вы начали заниматься дрифтом?

- Почти четыре года я участвовал в кольце (Кольцевые гонки. – Авт.). Очень сильно расстраивало отсутствие зрителей. А искусство заноса, как мы сейчас видим, впечатляет многих людей. Когда ты видишь улыбки и восхищение людей, это очень мотивирует. Дрифт веселее как для пилота, так и для зрителя. Поэтому я здесь.

- Кто для вас является кумиром, или кому из звезд управляемого заноса вы больше всего симпатизируете?

- Из российских пилотов я хорошо отношусь ко всем. А кумир для меня это американец Челси Денофа, чемпион Формулы дрифта. Его стиль и манера вождения очень похожи на мою. Поэтому могу его выделить.

- Как подготовить свой автомобиль к дрифту?

- Самое главное, выбрать правильную платформу. Переварить передние рычаги, сделать подвеску жестче и, наверное, поставить гидроручник. Для начала этого хватит. Эти вещи позволят водителю пускать машину в занос. Дальше – вопрос водительского мастерства и бесконечного совершенствования техники.

- Как ваши родные и близкие относятся к заездам?

- Родные меня поддерживают. На больших соревнованиях на мои заезды смотрят жена, дети, родители. Дрифт для меня это удовольствие. Состояние, когда ты чувствуешь машину в заносе, доставляет колоссальные эмоции. Дрифт - это весело…