На севере Карелии завершено расследование серии хищений из автосервиса

Полицейскими Костомукши завершено расследование нескольких краж, совершенных 34-летним местным жителем, сообщает МВД Карелии.

Осенью прошлого года к правоохранителям обратился директор фирмы, который заявил, что с арендованной предприятием промышленной площадки пропали аккумуляторные батареи, семь насосов высокого давления, а также лом черного металла на общую сумму более 106 тысяч рублей.

Заявитель предположил, что к серии краж причастен один из работников компании. По словам костомукшанина, тот в момент совершения преступления был замечен свидетелем.

Следствие нашло подтверждения озвученной версии. Горожанин, будучи работником компании по ремонту автомобилей, с октября по ноябрь 2020 года похищал чужое имущество.

Свою вину мужчина признал в полном объеме и раскаялся в содеянном. Все похищенное он сдал в пункт приема металла.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

«Петрозаводск говорит» писал об этом деле ранее. В один из дней 34-летний костомукшанин незаконно проник на огороженную забором территорию и обнаружил, что контейнеры для хранения запчастей открыты. Он похитил часть имущества и вывез на такси в пункт приема металла. Спустя несколько дней мужчина повторил «операцию» еще раз.

Фото с сайта lom-cvetmet.ru