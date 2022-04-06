На ремонт дорог Сегежского района направят более 5 миллиардов рублей

В течение двух лет на обновление дорог в Сегежском районе из бюджетов России и Карелии будет выделено более 5,4 миллиарда рублей. Серьезное финансирование позволит завершить капитальный ремонт 25-километрового участка федеральной дороги от трассы «Кола» в направлении Костомукши и границы с Финляндией, привести в порядок мост в поселке Черный Порог и дороги местного значения в Сегеже, Надвоицах и в деревне Каменный Бор. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РК.

В 2022-2023 годах будет приведена к нормативному состоянию дорога, ведущая от 748-го километра федеральной трассы «Кола» через Надвоицы в Сегежу. На ремонт этой дороги выделят почти миллиард рублей.

«Идет системная работа, и только на этой дороге действуют сразу три программы. Более 30 километров региональной магистрали мы отремонтируем в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Два аварийных моста на 10-м и 23-м километре ждет реконструкция: один – на средства федеральной целевой программы развития республики Карелия, второй – за счет реструктуризации госдолга. В результате мы получим дорогу высокого качества, в которой так нуждаются резиденты нашего промышленного парка», – отметил министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Сергей Щебекин. Фото: Минтранс РК