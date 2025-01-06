На озере Логмозеро в Карелии начались соревнования по сноукайтингу

В Петрозаводске открылся Кубок Карелии по парусному спорту в дисциплинах сноукайтинга.

На соревнования, которые проходят на льду озера Логмозеро, кроме карельских спортсменов из Петрозаводска и Кеми, приехали гонщики из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской и Ярославской областей. Всего около 30 участников.

Спортсменам предстоят гонки на различные дистанции, в том числе - марафон.

Ветра пока мало, сетуют организаторы соревнований.