06 января 2025, 13:50
На озере Логмозеро в Карелии начались соревнования по сноукайтингу
В Карелию на соревнования по парусному спорту приехали спортсмены из пяти регионов России
В Петрозаводске открылся Кубок Карелии по парусному спорту в дисциплинах сноукайтинга.
На соревнования, которые проходят на льду озера Логмозеро, кроме карельских спортсменов из Петрозаводска и Кеми, приехали гонщики из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской и Ярославской областей. Всего около 30 участников.
Спортсменам предстоят гонки на различные дистанции, в том числе - марафон.
Ветра пока мало, сетуют организаторы соревнований.