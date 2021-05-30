На Онежском озере провели учения специалистов МЧС по спасению на воде

Совместные учения по отработке действий при проведении спасательной операции на водной акватории прошли на Онежском озере, сообщает паблик «МЧС по Республике Карелия».

В мероприятии приняли участие сотрудники Медвежьегорского инспекторского отделения центра ГИМС и Медвежьегорский пожарно-спасательный отряд. В рамках тренировки были отработаны вопросы взаимодействия при спасении пострадавших и оказании первой помощи на воде.

Тренировка прошла успешно, условно пострадавший благополучно спасен. Благодаря таким учениям у спасателей и инспекторов ГИМС нарабатываются навыки оказания квалифицированной помощи в реальных условиях. Фоторепортаж с учений - ниже. // Фото: vk.com