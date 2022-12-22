На «Кургане» состоится Новогодняя лыжная гонка

Традиционная Новогодняя лыжная гонка запланирована на 30 декабря. Соревнования пройдут на территории спорткомплекса «Курган». Старт состоится в 17.00, сообщили в министерстве образования и спорта республики.

Участие в состязаниях могут принять девушки, юноши, мужчины и женщины, а также семейные команды. В ведомстве отметили, что для этого необходимо пройти регистрацию на официальном сайте соревнований до 00:00 30 декабря.

Там же можно узнать всю информацию о программе лыжной гонки. В министерстве также сообщили, что участие лыжников допускается только в одном виде эстафет.